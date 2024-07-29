Певица Глюкоза заявила, что заплатила Фадееву 60 млн рублей за право на псевдоним

Певица Глюкоза заявила, что заплатила Максиму Фадееву 60 млн рублей за право на псевдоним. Ксения Собчак раскрыла подробности конфликта певицы и продюсера в Telegram-канале.

В июле 2024 года Глюкоза угодила в скандал, выйдя на сцену в странном состоянии. Она не попадала под фонограмму и нервно дергалась. После инцидента Фадеев заявил, что намерен лишить певицу прав на песни и псевдоним. Как выяснилось, еще в 2007 году Глюкоза и ее муж заплатили продюсеру 60 млн рублей за право на использование псевдонима.

В том же году Фадеев передал артистке права на исполнение песен без ограничения сроков. Но в 2008 году произошло изменение законодательства по авторским правам, из-за которого между певицей и продюсером возникли разногласия.

«По сути, появился новый порядок использования в телепрограммах «сложных», то есть смежных по правам объектов — распоряжение авторским правом в составе «смежных» прав требуют теперь дополнительно прописать в договорах. У нас в договоре, заключенном до этого нововведения, естественно, этого не было», — сообщила знаменитость.

По словам Глюкозы, после подписания договора они сотрудничали с Фадеевым еще 10 лет. В 2023 году продюсер начал препятствовать выступлениям певицы на ТВ.

«Максим Фадеев начал создавать постоянные проблемы с правами именно на телевидении, просто пользуясь коллизией в законе. Максим Фадеев много мне дал, я благодарна за наше прошлое, но и я, и моя семья были к нему чрезвычайно добры и щедры во многих-многих аспектах», — резюмировала певица.

Ранее сообщалось, что Максим Фадеев поругался с Глюкозой 9 лет назад из-за мультика для сына Саввы. Подробности читайте в этой новости.