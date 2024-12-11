«У молодых свои причуды»: Александр Малинин прокомментировал расставание сына с невестой

Певец Александр Малинин рассказал о переживаниях сына после расставания с невестой. Об этом сообщает StarHit.

Летом 2023 года Фрол сделал предложение руки и сердца своей девушке по имени Софья. Свадьба должна была состояться в этом году, но в последний момент сын Малинина все отменил, разорвав помолвку. Ни Фрол, ни Александр не называют причину произошедшего. При этом, как утверждает артист, 24-летний парень переживает из-за сорванной свадьбы.

«Сын переживает, но, знаете, с каждым таким любовным опытом приходит жизненный опыт. Они что-то планировали, писали, расходились. Но ничего, у молодых свои причуды. Опять жених на выданье, кому-то повезет еще», — высказался Малинин.

Существует вероятность, что на отношения пары повлияло расстояние. Фрол живет в Мюнхене, а Софья — в Москве.

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