Дочь певца Александра Малинина сообщила об открытии музыкальной школы в Лондоне

Дочь певца Александра Малинина Устинья сообщила об открытии музыкальной школы в Лондоне. Она призналась, что осуществила свою мечту.

Соответствующий пост появился в личном блоге Устиньи 14 октября.

«Отличные новости. Мы с радостью объявляем об открытии Malinin music school», - написала она.

По словам дочери Малинина, с детства она мечтала научиться красиво петь и стать настоящим профессионалом. «Путь музыканта труден, но полон возможностей для роста и побед», - признается девушка. Она считает, что каждый заслуживает «шанс раскрыть свой природный талант».

«Эта школа – осуществление моей мечты. Мы стремимся помочь молодым и амбициозным музыкантам раскрыть свой потенциал и обрести уверенность в себе. Школа открыта в Лондоне, также доступны онлайн-уроки», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Устинья закончила бакалавриат в Королевском колледже музыки и поступила в магистратуру. Стоимость обучения там составит 20 тыс. фунтов стерлингов.