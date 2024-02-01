«У многих нет тормозов»: звезда «Слова пацана» Минекаев сорвался на поклонника

Рузиль Минекаев из «Слова пацана» рассказал, что с ним хотят сняться даже в бане. Об этом сообщает издание Hello!

Рузиль стал известен после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер признался, что его жизнь сильно изменилась. Помимо узнаваемости, у него появились поклонники, которые нередко нарушают личные границы.

В беседе с журналистами артист рассказал о неприятном инциденте. Он вспомнил, как находился в бане с родственниками и их покой нарушил «какой-то мужик». Как выяснилось, фанат хотел сделать фото с Рузилем, однако произошедшее его только разозлило.

«Возможно, я стал немного жестче с некоторыми людьми. У многих просто нет тормозов. От этого устаешь и перестаешь церемониться», — пожаловался актер.

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