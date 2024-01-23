Молодая жена звезды «Слова пацана» Минекаева рассказала о проблемах со здоровьем

Жена актера Рузиля Минекаева не стала скрывать проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание Hello!

В беседе с журналистами Азиза откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Как выяснилось, Азиза и Рузиль могли никогда не стать родителями. В их жизни был этап, когда врачи отговаривали от планирования беременности. Звездная пара находилась в неизвестности: супруги сомневались, появится ли у них когда-то ребенок или нет. Вот почему Азиза назвала счастьем рождение сына.

«Это настоящее счастье. Судьба подарила нам эту огромную радость. Когда я узнала, что беременна, мы долго не верили», — высказалась супруга 24-летнего актера.

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