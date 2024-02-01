Телеведущие Ксения Бородина и Ольга Орлова устроили вечеринку в Куршевеле. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на соцсети знаменитостей.

Не так давно Ксения и Ольга отправились на горнолыжный курорт. У звездных подруг возникли разногласия о том, как проводить отпуск. Если Бородина убеждена, что покататься на лыжах — это хорошая затея, то Орлова придерживается иного мнения. Знаменитость считает, что данный вид спорта не для нее. Вскоре приятельницы отказались от спортивного досуга и устроили вечеринку под русские хиты.

Телеведущие зажигательно танцевали под песни Юрия Шатунова, Андрея Губина и группы «Мираж». «Русская музыка вечна. Русские люди — самые веселые. Мы всегда и везде умеем создавать атмосферу», — высказалась Бородина.

Примечательно, что иностранцы аплодировали гостям из России и танцевали вместе с ними.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Ксения Бородина упала и ударилась при спуске на горнолыжном курорте. Подробности смотрите в этой статье.

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