«У меня защемило спину, я ничего не поел»: Павел Воля раскритиковал свадьбу Харламова

Павел Воля заявил, что сорвал спину и остался голодным на свадьбе Гарика Харламова. Юморист раскритиковал торжество в эфире шоу Comedy Club.

В эфире шоу Павел признался, что свадьба друга стала для него испытанием: ему досталось неудобное место и не удалось поесть. По словам юмориста, он сидел спиной к сцене между незнакомыми людьми, а перед ним стоял «гигантский букет белых цветов», за которым была вся еда. Воля убежден, что хуже всех сидел Андрей Бебуришвили, который оказался один за столом.

«Я был как камышовый кот, который из-за них выглядывал. К концу свадьбы у меня вытек глаз, защемило спину, разорвало ухо, я ничего не поел, потому что Харла решил, что я шмель, потому что питаюсь цветами», — высказался Павел.

При этом Воля считает, что Харламов не занимался рассадкой и не знал о неудобствах друга.

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