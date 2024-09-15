Гарик Харламов публично высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней Авророй. Об этом стало известно из выпуска шоу «ПВН».

Григорий Лепс стал гостем юмористического шоу, в котором ведущие читают шутливые новости друг другу. В какой-то момент Гарик Харламов прочитал новость, связанную с 18-летней возлюбленной Григория Лепса Авророй Кибой.

«При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим „Синий трактор“ [мультфильм, — прим. ред.], а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого», — пошутил юморист.

Впрочем, Лепс продолжил сидеть с невозмутимым видом и никак не отреагировал на шутку.

Напомним, Григорий Лепс и Аврора Киба начали вместе выходить в свет в июне 2024 года. Он называл студентку МГИМО своей невестой.

Ранее мы писали о том, что 62-летнего Григория Лепса упрекнули в небрежности на фоне юной невесты.