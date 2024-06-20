«У меня тряслись руки»: Иван Ургант рассказал, как испытал стыд на юбилее Боярского

Телеведущий Иван Ургант рассказал, как испытал стыд на юбилее Михаила Боярского. Об этом стало известно из эфира шоу на YouTube-канале Николая Солодникова.

В новом интервью Ургант поделился ярким воспоминанием из детства. Телеведущий рассказал, как в 12-летнем возрасте приехал на 60-летие дедушки в Дом актера, а оттуда вместе с отцом отправился на юбилей Михаила Боярского. По словам Ивана, друзья певца заказали ему на праздник танцовщицу, которая разделась перед именинником. Ургант заявил, что испытал стыд от увиденного.

«Вышла женщина, разделась и села на него так, как Михаил Сергеевич садился на коня в старых фильмах. Мне было 12 лет, у меня руки тряслись от стыда. Когда все закончилось, Боярский подошел ко мне и сказал, что ему тоже было неловко. Но я-то видел, что ему не было неловко», — с юмором сообщил Иван.

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