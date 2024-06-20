Скрывающийся от алиментов актер Игорь Петренко не пришел на выпускной сына. Об этом стало известно из соцсетей Екатерины Климовой.

Один из детей Екатерины Климовой накануне окончил 9-й класс. 15-летний Корней родился в браке актрисы с Игорем Петренко. Знаменитость опубликовала кадры с выпускного сына, на котором он позировал вместе с матерью.

«Никогда еще так хорошо не было и вот опять. Выпускной! Корней! А впереди лето, каникулы и целая жизнь», — подписала снимок она.

Многие комментаторы заметили, что на мероприятии не было отца мальчика — актера Игоря Петренко. Напомним, в начале 2024 года стало известно о многомиллионных долгах актера по алиментам. Сообщалось, что Петренко должен бывшей жене и наследникам Корнею и Матвею порядка десяти миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Климова обсудила с дочерью суд по алиментам Петренко.