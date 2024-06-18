«Это было неожиданно»: певец NECHAEV вспомнил о знакомстве с Иваном Ургантом

Певец NECHAEV рассказал о знакомстве с Иваном Ургантом на съемках вечернего шоу. Исполнитель хита «Она мое все» вспомнил об участии в «Вечернем Урганте» в беседе с изданием «Страсти».

В 2018 году Кирилл Нечаев стал гостем авторской передачи Урганта. По словам музыканта, Иван — самый остроумный и харизматичный человек, с которым ему приходилось общаться. Кирилл отметил, что Ургант — настоящий профессионал, с которым комфортно находиться в одном кадре.

«Запомнился момент, когда Иван зашел ко мне в гримерку перед съемками, чтобы познакомиться. Это было очень приятно и неожиданно. Я тогда убедился, что он — один из самых остроумных и харизматичных людей, которых я встречал. И самое классное, что в кадре он не поменялся, остался таким же прекрасным собеседником. Чувствовалась какая-то уверенность, что съемка пройдет хорошо и скоро я поеду домой и буду вспоминать об этом с улыбкой», — сообщил певец.

Кирилл добавил, что «Вечерний Ургант» — его любимая передача, вот почему он был бы рад ее возвращению в эфир.

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