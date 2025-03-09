«У меня тогда девушка была»: Алексей Чумаков вспомнил о начале отношений с Юлией Ковальчук

Алексей Чумаков вспомнил о начале отношений с Юлией Ковальчук.

Артист рассказал, что он сблизился с певицей на одном из ледовых шоу: тогда им удалось найти общий язык. Однако партнеров в друг друге они разглядели не сразу.

Алексей не стал скрывать, что на момент знакомства с будущей женой он даже не задумывался о создании семьи. Также певец подчеркнул, что тогда он находился в отношениях с другой избранницей.

«Ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я бы как бы да… И у меня тогда были критерии типа: да или нет. А у меня тогда девушка была», — разоткровенничался Чумаков в шоу «Света вокруг света».

Также Юлия подметила, что ее нельзя назвать разлучницей, ведь она сначала рассталась со своим молодым человеком, а потом, по стечению обстоятельств, Чумаков стал свободным мужчиной.

«Я сначала рассталась с парнем, Леша разошелся с девушкой, только после этого непосредственно мы уже... У нас двое детей, рожденных в любви. Я 17 лет с этим человеком. Я не очень болтлив на чувства. Мне легче их выразить музыкой, какими-то действиями. Но мне сложно сидеть, держать за ручку и говорить: "Я так люблю тебя"» — призналась Ковальчук.

Ранее мы писали о том, что карьера Юлии Ковальчук пострадала из-за Алексея Чумакова.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце сделала заявление о новом возлюбленном.