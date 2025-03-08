«Стала персоной нон грата»: карьера Юлии Ковальчук пострадала из-за Алексея Чумакова

Конфликт певца Алексея Чумакова с Первым каналом негативно повлиял на карьеру его жены, экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук.

«На Первом канале я, к сожалению, персона нон грата, а Юля выбрала мужа и тоже стала персоной нон грата… То есть, видите, это как-то не работает. Ну что, ничего. Поздно или рано мы все равно соприкоснемся рукавами», - разоткровенничался исполнитель хита «Небо в твоих глазах» в Youtube-шоу «Света вокруг света».

Он не стал раскрывать, из-за чего произошел конфликт, но заверил, что Юлия не расстраивается из-за того, что ее не приглашают на федеральный канал. По словам музыканта, в последнее время супруга много времени уделяет семье и якобы не стремится блистать на публике.

Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук женаты с 2013 года. Пара воспитывает двух дочерей: Амелию и Алисию.

Ранее Алексей Чумаков назвал экс-солистку «Блестящих» Анну Семенович лучезарным, ярким человеком, которая не полезет за словом в карман. Музыкант вспомнил, как артистка очень активно крутила бедрами на сцене и выталкивала его жену Юлию Ковальчук.