«Двойной праздник»: Агата Муцениеце сделала заявление о новом возлюбленном

Агата Муцениеце сделала неожиданное признание о новом возлюбленном в Международный женский день. Звезда сериала «Закрытая школа» заявила, что 8 марта отмечает сразу два праздника в один день.

В личном блоге актриса опубликовала видео с Петром Дрангой и дочерью от брака с Павлом Прилучным. Аккордеонист находился за рулем автомобиля, а Агата Муцениеце сидела рядом. 8-летняя Мия светилась от счастья на заднем сиденье рядом с мамой и ее избранником.

«Теперь 8 Марта — двойной праздник. Дорогие друзья, мы торжественно поздравляем всех с 8 Марта. Желаем вам радости, вечного счастья, любви, процветания. И пишите Пете, у него сегодня день рождения, поздравляйте все!» — высказалась Агата Муцениеце.

Звезду «Закрытой школы» заподозрили в романе с Петром Дрангой в декабре 2024 года. Пара не раз выходила вместе в свет, а также проводила вместе семейные праздники. Артисты не раскрывали, что их связывает на самом деле, но в Новый год Агата Муцениеце подтвердила слухи об отношениях с музыкантом, опубликовав фото поцелуя с ним.

Напомним, даже спустя почти пять лет после развода актриса продолжает публичные разбирательства с бывшим мужем. Согласно решению суда, 12-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного должен жить с матерью. Однако, по словам артистки, Тимофей отказался к ней возвращаться, и они не виделись с августа 2024 года. Знаменитость утверждает, что мальчик также избегает общения с ней, и она считает экс-супруга причастным к этому. Недавно Агата Муцениеце рассказала, что впервые за несколько месяцев случайно увиделась с сыном в магазине, но встреча оказалась не такой радостной.

Ранее мы писали о том, что раскрыто, почему россияне не верят в роман Агаты Муцениеце и Петра Дранги.