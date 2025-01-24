«У меня сложный характер»: Влад Топалов рассказал о ссорах с женой при детях

Певец Влад Топалов заявил, что ругается с женой Региной Тодоренко при детях. Артист рассказал о семейной жизни в эфире YouTube-шоу Алины Топаловой.

В новом интервью Влад Топалов назвал себя человеком со сложным характером. Артист не отрицает, что между ним и супругой происходят ссоры при детях. По мнению Влада, наследники должны знать его настоящего.

«Мы ругаемся при детях, мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Да, у меня сложный характер. Мне 40 лет, я уже вряд ли поменяюсь. Мне кажется, что дети должны видеть нас разными, они тогда не будут бояться быть разными», — высказался певец.

Также Топалов заявил, что порой повышает голос и на детей. Певец признает свою вину, но считает, что его характер не изменить. По словам Влада, он не стремится быть идеальным.

«Я себя за это не люблю, я считаю, что я не прав. Я не вижу проблемы, если дети будут знать настоящего меня. Я не претендую на то, чтобы быть идеальным. У них есть потрясающая, идеальная мать», — заявил он.

Ранее Влад Топалов назвал свою семью нестандартной. Подробности читайте в этой новости.

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