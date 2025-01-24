«Было невозможно даже моргать»: беременная невестка Валерии пожаловалась на изнуряющие боли

Жена сына Валерии Арсении Лиана Шульгина ждет второго ребенка. Малыш должен появиться на свет уже в апреле, а пока супруги готовятся к важному событию. Правда, у девушки начались проблемы со здоровьем на 27-й неделе беременности — недавно она попала в больницу, а теперь пожаловалась на серьезные приступы мигрени.

27-летняя Лиана активно делится новостями в своем Telegram-канале и общается с подписчиками. Девушка призналась, что ее здоровье продолжает давать сбой.

Невестка исполнительницы хита «Часики» рассказала, что они с супругом заказали пиццу и хотели посмотреть фильм, но, как только включили телевизор, девушку одолела сильная мигрень с пульсирующей болью.

«Слабость, головокружение, голова как будто вот-вот и взорвется, было невозможно даже моргать, думала придется вызвать скорую…», — написала она.

В анализах Лианы обнаружили низкий ферритин, гематокрит, гемоглобин на нижней границе нормы. Ей сделали капельницу с феринжектом, но на восстановление железа нужно время.

Она также пояснила, что на этой неделе могут возникать головные боли из-за пика прогестерона. Шульгина успокоила подписчиков и заверила, что ей уже стало лучше.

Недавно невестке звезды стало плохо в такси. Из-за этого девушку пришлось госпитализировать на обследование.