«У меня прямо мечта»: Ксения Бородина призналась в желании уехать из России

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что хотела бы провести зимние месяцы за пределами России. Как пояснила экс-ведущая «Дома-2», она плохо себя чувствует из-за дождей и отсутствия солнца.

«У меня прямо мечта — улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно», — разоткровенничалась Бородина в своем блоге.

При этом Ксения с грустью констатировала, что ее дочери учатся в школе, да и у нее самой много работы в Москве.

Ранее Николай Сердюков и Ксения Бородина удивили подписчиков новым видео. В ролике новый возлюбленный телеведущей ударил ее лепешкой по лицу. По словам Ксении, все было согласовано заранее.

Также Бородина честно рассказала, что доходы возлюбленного ее мало интересуют. При этом, по словам звезды, Сердюков хорошо зарабатывает.