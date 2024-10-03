«Вонючее клише»: Бородина рассказала, содержит ли своего бойфренда Сердюкова

Ксения Бородина не скрывает чувств к новому возлюбленному, блогеру Николаю Сердюкову. Звезда старается справляться с хейтом в адрес бойфренда. Некоторые говорили, что телеведущая якобы содержит Николая. Устав от этих обвинений, Ксения честно рассказала о заработке участника шоу «Последний герой».

Ксению спросили в соцсети, у кого больше денег — у нее или у Николая. Телеведущая ответила, что доходы партнеров ее мало интересуют. При этом Сердюков хорошо зарабатывает, говорит Бородина.

Экс-ведущая «Дома-2» отметила, что никогда не содержала мужчин, несмотря на многочисленные слухи в Сети.

«Это вонючее клише, которое людям удобно мне приклеивать, потому что поверить не могут в то, что мне не важно сколько бабок у мужика», — заявила она.

Как пояснила знаменитость, самое главное для нее, что мужчина умел зарабатывать, не сидел на одном месте и имел схожие интересы.

В начале августа артистка опубликовала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из фото было видно, как мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Недавно телеведущая улетела в Турцию с возлюбленным. Знаменитость сообщила об этом в личном блоге и поделилась кадрами с отдыха.