Лепешка порвалась: Николай Сердюков ударил Ксению Бородину лавашем

Николай Сердюков и телеведущая Ксения Бородина удивили подписчиков новым видео. В ролике продюсер ударил возлюбленную лепешкой.

Публикация появилась на страницы Бородиной в социальных сетях. «Рукоприкладство», по словам Ксении, было согласовано. Сердюков и телеведущая приняли участие в так называемом «лавашном» челлендже.

Чтобы выполнить поставленную задачу, Николай выложился на полную. Он с такой силой ударил возлюбленную, что лепешка порвалась.

Ролик пары понравился не всеv интернет-пользователям. Они написали Ксении, что, возможно, это своего рода «звоночек», который говорит о характере избранника.

«Коля, кажется, давно хотел это сделать… Это смешно? По мне, так это "звоночек"», — пишут подписчики.

Ранее Бородина заявила, что была несчастна в браке с Курбаном Омаровым. Она с агрессией ответила на вопрос о воссоединении.