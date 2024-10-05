Лепешка порвалась: Николай Сердюков ударил Ксению Бородину лавашем
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Николай Сердюков и телеведущая Ксения Бородина удивили подписчиков новым видео. В ролике продюсер ударил возлюбленную лепешкой.
Публикация появилась на страницы Бородиной в социальных сетях. «Рукоприкладство», по словам Ксении, было согласовано. Сердюков и телеведущая приняли участие в так называемом «лавашном» челлендже.
Чтобы выполнить поставленную задачу, Николай выложился на полную. Он с такой силой ударил возлюбленную, что лепешка порвалась.
Ролик пары понравился не всеv интернет-пользователям. Они написали Ксении, что, возможно, это своего рода «звоночек», который говорит о характере избранника.
«Коля, кажется, давно хотел это сделать… Это смешно? По мне, так это "звоночек"», — пишут подписчики.
Ранее Бородина заявила, что была несчастна в браке с Курбаном Омаровым. Она с агрессией ответила на вопрос о воссоединении.