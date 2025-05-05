«У меня отнялись бы ноги и руки»: перенесшая операцию Асмус удивила зрелищным трюком

37-летняя актриса Кристина Асмус выполнила акробатический трюк после операции. Кристина похвасталась своей формой в соцсети.

Не так давно актриса перенесла операцию, получив травму в театре. У Кристины был разрыв мениска и крестообразной связки. После операции Асмус передвигалась на костылях, однако сейчас, спустя 6 месяцев, знаменитость полностью восстановилась. В личном блоге она продемонстрировала, как выполняет перевороты на перекладине и делает сальто.

Трюк Кристины восхитил не только поклонников, но и ее коллег.

«Где-то на половине круга у меня отнялись бы ноги, руки и мозги. Ты — сила», — написала Зоя Бербер.

«Кто ты, воин?» — высказалась Юлианна Караулова.

Напомним, в прошлом актриса занималась гимнастикой. Асмус имеет звание кандидата в мастера спорта.

Ранее Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки из-за конфликтов с коллегами. Подробности читайте в этой новости.

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