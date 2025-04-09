Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки: подробности инцидента

Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», где она играет главную роль. Актриса срывала съемочный график и устраивала конфликты с коллегами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Асмус отстранили от съемок сериала за создание конфликтной атмосферы, угрожающей рабочему процессу. Якобы Кристина не могла и не хотела находить общий язык с коллегами, в том числе со вторым главным актером Матвеем Лыковым. Также источник утверждает, что она затягивала смены, просила менять сцены или сценарий в последний момент и потребовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера.

На данный момент ни Асмус, ни ее представители не подтверждали сообщения СМИ.

Ранее Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом, бросившим ради нее жену. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что общественники предложили закрыть доступ в Госдуму Анфисе Чеховой.