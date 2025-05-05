90-летний отец певца Леонида Агутина получил в подарок на юбилей набор панам

90-летний отец Леонида Агутина получил в подарок на юбилей набор панам. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Отец Леонида отметил 90-летие на сцене: на концерте, посвященном ему, собрались звезды разных поколений. В праздничный вечер перед зрителями выступили Анжелика Варум, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Олег и Родион Газмановы.

По информации источника, самым необычным подарком, который юбиляр получил, стал набор панам. Его подарили авторы хита «Сидим с бобром за столом» Slava Skripka и Андрей Попов.

«Концерт был отличный, и я очень доволен, что откликнулись друзья и коллеги, все с удовольствием пришли», — высказался Леонид Агутин.

Известно, что юбилей Агутина обернулся скандалом. Певица Zivert отказалась выступать на его юбилейном вечере, обвинив организаторов в непрофессионализме. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на 65-летнюю Надежду Кадышеву напала неизвестная девушка на концерте в Иванове.