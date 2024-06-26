«У меня она достойная»: Валерий Сюткин рассказал о своей пенсии

Певец Валерий Сюткин рассказал о своей пенсии. В беседе с NEWS.ru он признался, что звание заслуженного артиста России приносит ему пользу.

Знаменитость пообщался с журналистами на мероприятии, приуроченному к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову. Валерий тоже решил высказаться на эту тему и отметил, что находится на пенсии уже шесть лет.

«Оно дает значительную, ощутимую прибавку к пенсии. За звание доплачивают больше, чем сама выплата. Размер пенсии — секрет, но у меня она достойная», – поделился 66-летний Сюткин.

Сам Четвергов пояснил, что благодаря званию и прописке в Москве, он сможет получать дополнительную прибавку к пенсии. Он выразил слова благодарности мэру города Сергею Собянину.

Ранее актер Александр Домогаров рассказал о своей пенсии и ответил, почему продолжает работать. По словам 60-летнего артиста, она ненамного больше, чем у остальных. Мужчина пояснил, что считает пенсию хорошим делом, но не помнит коллег, которые перестали бы работать после выхода на пенсию.

О своей пенсии также рассказала певица Ольга Зарубина. Исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет», «Ты приехал» и «Тень» призналась, что прожить на такие деньги можно только если подрабатывать.