«Немного я получаю»: певица Зарубина раскрыла размер своей пенсии

Певица Ольга Зарубина призналась, что получает «обычную» пенсию в 23 тысячи рублей. Исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет», «Ты приехал» и «Тень» призналась, что прожить на такие деньги можно только если подрабатывать. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

65-летняя знаменитость отметила, что коллеги со званиями народных или заслуженных артистов России получают еще и доплату в размере 30 тысяч рублей. Но у нее их нет.

«Немного я получаю, где-то 23 тысячи рублей. Сейчас у всех практически такие пенсии. Если у тебя нет звания – заслуженного, народного, то у всех такие суммы. Жить можно, если только где-то работать, подрабатывать», – заявила артистка.

Зарубина объяснила, что не хочет возиться с бумагами ради звания, так как это займет слишком много сил и времени. А возможно, окажется бесполезным.

«В общем, нудятина, бюрократия – даже не хочу начинать. Вполне возможно, что столько усилий потратишь и в итоге не дадут. Раньше еще как-то можно было пробить заслуженного – многим помогал Иосиф Кобзон получить эти звания, а сейчас артист всем этим занимается сам. Поэтому даже не хочу вникать в это. Это, скорей всего, бесполезно», – порассуждала звезда.

Но Ольга не унывает, ведь у нее продолжается гастрольная деятельность. Она выступает на сцене и радует своих поклонников. По словам певицы, она записала две песни, одну из которых исполняет с итальянским артистом Ренато Мони. Кроме того, у нее есть большие надежды на третью композицию.

«Можно сказать, что работаю над новым хитом», – добавила исполнительница.

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