Актер Домогаров рассказал о своей пенсии и ответил, почему продолжает работать

Актер Александр Домогаров рассказал о своей пенсии. По словам 60-летнего артиста, она ненамного больше, чем у остальных. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

Знаменитость признался, что считает пенсию хорошим делом, но не помнит коллег, которые перестали бы работать после выхода на пенсию.

«Дело совсем не в гонорарах, а в смысле существования. Нам этого нельзя – мир остановится! Хотя нет, вру… Знаю одного очень известного и популярного артиста, который в недавнем видеоинтервью сказал: “Я профессиональный пенсионер! Предложите сейчас Гамлета – ни за какие деньги не соглашусь!”» – высказался звезда.

Александр отметил, что однажды пооткровенничал по поводу размера пенсии и тут же получил выговор от своей команды. Поэтому сейчас мужчина об этом не говорит, но все-таки намекнул.

«Сумму говорить не буду, она ненамного больше, чем у всех», – пояснил Домогаров.

После актер пошутил про то, как называл себя «никаким». Но со временем стал называть себя «народным» и слышал в свою сторону такие колкости.

«При встрече уже говорили: “Домогаров, ты какой?” – “Народный”. – “И я народный. Ну и как?” – “Да никак”. – “Почему никак! А место на московском кладбище?!”» – вспомнил знаменитость.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Зарубина озвучила размер своей пенсии. Она призналась, что жить на такие деньги тяжело, поэтому необходимо подрабатывать.