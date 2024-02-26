«У меня не было другого выхода»: Прохор Шаляпин объяснил походы на скандальные шоу

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин назвал причину участия в скандальных ток-шоу. Об этом он заявил в рамках передачи «Это нормально?», выпуски которой выходят на телеканале ТНТ.

Шаляпин признался, что съемки в ток-шоу являются вынужденной мерой. Артист объяснил, что ему приходится соглашаться на подобные проекты из-за необходимости сохранять медийность.

«Я пошел туда не от хорошей жизни, у меня не было другого выхода. Не могу сказать, что получал какое-то удовольствие от этого. Просто это мой собственный путь. Но с возрастом я понял, что эти ток-шоу – это тоже часть жизни», – поделился певец.

Кроме того, Шаляпин уточнил, что во время участия в ток-шоу он, как правило, не вступает в конфликты. Музыкант добавил, что «всегда старался вести себя интеллигентно», а также достойно выходить даже из неудобных ситуаций.

Ранее певица Наталья Штурм предложила уступить свое место на кладбище Прохору Шаляпину.

Также стало известно, что Шаляпин перепутал известную актрису Марину Федункив с певицей МакSим.