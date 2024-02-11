С замечательной МакSим на съемке: Прохор Шаляпин перепутал известную актрису Федункив с певицей

Певец Прохор Шаляпин обознался и попал в неприятную ситуацию. Артист сделал совместный снимок с актрисой Мариной Федункив, но почему-то назвал ее исполнительницей МакSим.

Шаляпин опубликовал фотографию на странице в одной из социальных сетей. В подписи он комплементарно высказался о певице МакSим, однако на снимке была другая знаменитость.

«С замечательной талантливой певицей Максим на съемке», — написал Прохор.

Пользователи обратили на это внимание и предположили, что на фото действительно может быть изменившаяся во внешности исполнительница. Но через некоторое время сама Федункив прокомментировала пост. Она иронично заметила, что на селфи никакая не МакSим, а певица Нюша.

«Ну ты совсем ку-ку? Это же Нюша!» — обратилась к Шаляпину актриса Федункив.

Ранее Прохор рассказал, почему Алла Пугачева не пускала его на «Фабрику звезд». Примадонне не хотелось заниматься «лизоблюдством».