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Опубликовано 11 февраля 2024, 14:24
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С замечательной МакSим на съемке: Прохор Шаляпин перепутал известную актрису Федункив с певицей

Прохор Шаляпин принял известную актрису Марину Федункив за певицу МакSим.
С замечательной МакSим на съемке: Прохор Шаляпин перепутал известную актрису Федункив с певицей

© Starface.ru

Певец Прохор Шаляпин обознался и попал в неприятную ситуацию. Артист сделал совместный снимок с актрисой Мариной Федункив, но почему-то назвал ее исполнительницей МакSим.

Шаляпин опубликовал фотографию на странице в одной из социальных сетей. В подписи он комплементарно высказался о певице МакSим, однако на снимке была другая знаменитость.

«С замечательной талантливой певицей Максим на съемке», — написал Прохор.

Пользователи обратили на это внимание и предположили, что на фото действительно может быть изменившаяся во внешности исполнительница. Но через некоторое время сама Федункив прокомментировала пост. Она иронично заметила, что на селфи никакая не МакSим, а певица Нюша.

«Ну ты совсем ку-ку? Это же Нюша!» — обратилась к Шаляпину актриса Федункив.

Ранее Прохор рассказал, почему Алла Пугачева не пускала его на «Фабрику звезд». Примадонне не хотелось заниматься «лизоблюдством».