«Будешь похоронен»: Наталья Штурм предложила место на кладбище Прохору Шаляпину

Наталья Штурм предложила уступить свое место на кладбище Прохору Шаляпину. Об этом она рассказала на YouTube-канале RTVI Развлечения.

Наталья Штурм и Прохор Шаляпин стали гостями шоу «Встал вопрос». Певцы рассуждали о сексуальной энергии, но в какой-то момент Шаляпин начал вспоминать о своем знаменитом однофамильце Федоре Шаляпине.

«Такой русской стати, красоты, силы, всем всегда помогал, был, правда, очень жадным: говорят, с друзей двойной гонорар брал — ну и правильно. А где ему деньги брать?» — рассуждал он.

Наталья Штурм вспомнила, что у нее есть место на Новодевичьем кладбище рядом со знаменитым исполнителем. Она предложила уступить его Прохору.

«Вот будешь со мной дружить — будешь похоронен рядом с Шаляпиным. У меня на Новодевичьем, рядом с Шаляпиным, прям соседняя аллея, рядышком», — рассказала она.

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