«У меня куча вопросов»: Леонид Агутин публично обратился к отцу

Певец Леонид Агутин публично поздравил отца Николая с 89-летием. Артист обратился к родителю в соцсети.

15 апреля 2024 года поэт-песенник Николай Агутин отметил 89-летие. В честь этого события Леонид опубликовал снимок отца и публично к нему обратился. Агутин признался в любви к родителю и пожелал ему долгих лет жизни.

«Батя, красавец мой, я тебя люблю! С днем рождения! У меня лично еще куча вопросов, и я не один такой. Мира в душе и здоровья с лихвой», — высказался Агутин.

К слову, к поздравлениям Леонида присоединились многие артисты. Денис Клявер пожелал имениннику здоровья и вдохновения.

Ранее сообщалось, что дочь Леонида Агутина приняла предложение руки и сердца от молодого продюсера. Пара состоит в отношениях уже полтора года. Подробности смотрите в этой новости.

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