«Думаю, он испугался меня»: Никита Кологривый заявил о проблемах с карьерой из-за своей откровенности

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что столкнулся с проблемами в карьере из-за своей откровенности. В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV актер заявил, что считает свои неудачи местью за критику его коллеги, Ивана Янковского.

На вопрос ведущей о том, обиделся ли на него Иван Янковский из-за резких комментариев в его адрес, Никита Кологривый ответил, что не знает и его это «мало волнует». Однако актер отметил, что отца его коллеги, Филиппа Янковского, «очень волнуют» высказывания артиста.

«Он [Янковский-старший] сделал так, чтобы я уже не работал [с ним в совместном проекте], хотя изначально там меня писали. Думаю, он испугался меня», — заявил Никита Кологривый. Актер подчеркнул, что в своем мнении по поводу происходящего он опирается исключительно на интуицию.

«Мне кажется, что они все захотели мне как-то надавать тумаков, но могут делать только это по-особому», — заключил артист.

Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый усомнился в актерских талантах коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ивана Янковского. Он заявил, что актера взяли в сериал без кастинга.