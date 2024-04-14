«Колечко было»: дочь Леонида Агутина приняла предложение руки и сердца от молодого продюсера

Николай Агутин раскрыл, что его 25-летняя внучка выходит замуж за иностранца, который младше ее на 4 года. Об этом артист рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!».

С самого детства дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина живет в США. У Елизаветы был не один серьезный роман, однако далеко не все избранники звездной наследницы устраивали ее отца. Певец отмечал, что был счастлив, когда его дочь разошлась с первым возлюбленным.

«Я сейчас его вспоминаю, аж передергивает. Я его сам боялся. Я бы никаких детей ему не доверил», – говорил Агутин.

А вот со следующим бойфрендом Елизавета Варум рассталась уже по своей инициативе. По ее словам, молодой человек совершенно не умел шутить и смеяться над собой.

Спустя время девушка встретила 21-летнего американского продюсера Джона Самуэля. Они познакомились во время одного из выступлений юной певицы. Пара состоит в отношениях уже полтора года и, кажется, совсем скоро создаст ячейку общества.

«Лиза с молодым приезжала вот в Москву недавно на Новый Год. Симпатяга пацан такой. Он ей уже предложил, и колечко было», – поделился дедушка Варум Николай Агутин.

Только вот звездный отец Елизаветы не знает о предстоящей свадьбе. Он заявил, что о предложении руки и сердца ничего не слышал. Но, несмотря на это, исполнитель хита «На сиреневой луне» был бы рад, если бы его дочь наконец-то вышла замуж.

Ранее мы писали, что певица Жасмин потратила на свадьбу сына 10 миллионов рублей.