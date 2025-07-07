«У меня идет кровь!»: Егор Крид получил травму на концерте в Санкт-Петербурге

31-летний певец Егор Крид разбил губу на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Kp.ru.

В Санкт-Петербурге состоялся концерт, на котором выступили Клава Кока, Джиган, Ваня Дмитриенко, Егор Крид и многие другие. Поднявшись на сцену, Егор не только исполнил свои хиты, но и порадовал поклонников, бросая в толпу футболки с автографами. Однако без инцидента не обошлось: во время выступления Крид разбил себе губу.

«Я разбил себе губу микрофоном. У меня идет кровь!» — рассказал артист.

Несмотря на полученную травму, Егор продолжил концерт.

Ранее Егор Крид пожаловался на усталость и пообещал уйти со сцены. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил, почему артист не сможет завершить карьеру.

Также сообщалось, что у 45-летней модели Виктории Бони оторвало кусок кожи после массажа от целлюлита. Несмотря на травму, она не намерена прекращать борьбу с несовершенствами.