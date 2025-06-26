«Этот трюк проворачивала Пугачева»: почему Егор Крид не сможет отказаться от сцены

«Выгоревший не объясняется с публикой. Он просто уходит, и его действительно нет. А вот у Крида — качели. От «Я звезда!» до «Я жертва!», от «Я номер один» до «Мне ничего не нужно». Это не про истощение — это про нарциссическую уязвимость. За фасадом уверенности — отчаянная жажда признания, любви. И если аплодисменты не звучат, он их выторговывает эмоциональным шантажом. В психологии это называется вторичная выгода: человек сохраняет «проблему», потому что она приносит бонусы. Каждый кризис Крида — это не точка, а запятая. После «я устал» — волна внимания, хайп, интервью, симпатия. А потом — тур. Снова и снова», — заявил психолог.