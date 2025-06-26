«Этот трюк проворачивала Пугачева»: почему Егор Крид не сможет отказаться от сцены
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Егор Крид планирует уйти со сцены и удалить аккаунты в соцсетях. По словам певца, он устал от публичности и плотного графика. Однако психолог Станислав Самбурский убежден, что артист не сможет осуществить задуманное: он нуждается в поддержке и любви поклонников. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт вспомнил, как Алла Пугачева пыталась привлечь внимание «прощальными» концертами. Теперь по такому же пути идет Егор.
«Здесь стоит отличать настоящую эмоциональную боль от публичной режиссуры. В шоу-бизнесе эмоции — это тоже валюта. Чем больше громких чувств — тем выше охваты. А за ритуальными хлопками дверью часто прячется не отказ от индустрии, а отчаянная попытка снова её удержать. Когда уходит подросток из дома, захлопнув дверь, — он не хочет уйти. Он хочет, чтобы за ним побежали», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Выгорание? Нет, перформанс
«Выгоревший не объясняется с публикой. Он просто уходит, и его действительно нет. А вот у Крида — качели. От «Я звезда!» до «Я жертва!», от «Я номер один» до «Мне ничего не нужно». Это не про истощение — это про нарциссическую уязвимость. За фасадом уверенности — отчаянная жажда признания, любви. И если аплодисменты не звучат, он их выторговывает эмоциональным шантажом. В психологии это называется вторичная выгода: человек сохраняет «проблему», потому что она приносит бонусы. Каждый кризис Крида — это не точка, а запятая. После «я устал» — волна внимания, хайп, интервью, симпатия. А потом — тур. Снова и снова», — заявил психолог.
Станислав Самбурский
Ложный уход: классика сцены
По мнению эксперта, Крид проворачивает старый театральный приём. Он уходит, чтобы вернуться по требованию публики. Ему уже недостаточно просто быть на сцене. Нужно быть героем, которого вернули.
«Это способ удержать внимание, когда кажется, что оно ускользает. Этот трюк многократно проворачивала Пугачева. Сколько раз она уходила? Парень идёт проверенной тропой. У Крида зависимость от внимания, скорее всего сформировалась не на сцене — она была выращена в семье», — резюмировал эксперт.
Станислав Самбурский