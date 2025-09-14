«У меня есть сын»: Стас Пьеха объяснил, почему все еще одинок

Стас Пьеха заявил, что личная жизнь для него на втором плане. Подробности приводит HELLO!.

Артист откровенно рассказал о причинах своего одиночества. Он признался, что сейчас все его внимание сосредоточено на сыне Петре. Именно воспитание ребенка занимает главное место в его жизни.

«У меня есть сын, мне нужно с ним налаживать контакт, не до влюбленностей. Мы живем в разных городах: он с мамой в Пушкине Ленинградской области, я — в Москве. Редко видимся, мало общаемся. Но чем старше он становится, тем у нас больше возможностей. Вот вместе поучаствовали в съемке для журнала», — поделился певец.

Что касается романтических отношений, Пьеха признался — на них нет времени. В разные годы рядом со Стасом появлялись известные женщины, в том числе актриса Ника Здорик. Но, как призналась сама Ника, их союз оказался недолгим.

Напомним, в 2014 году Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой, которая родила ему наследника. Однако вскоре их брак распался: исполнитель сам признавался, что зависимость от запрещенных веществ* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) разрушила семью. Несмотря на развод, супругам удалось сохранить теплые отношении ради сына.

