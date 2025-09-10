Никита Пресняков заснял себя на студии с неизвестной девушкой после развода. Певец поделился новыми кадрами в соцсети.

Летом 2025 года Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе. Экс-возлюбленные не назвали причин расставания, но уточнили, что благодарны другу другу за прожитые годы. После разрыва Краснова уехала в Россию, а Пресняков остался в США и погрузился в работу. В личном блоге он опубликовал видео из студии, на котором запечатлен с девушкой по имени Светлана. Она помогала ему записывать вокальные партии и жаловалась на плохие знания иностранного языка. К слову, в одном из роликов Светлана намекнула, что одинока.

«Самая сложная часть — это произношение. Хоть бойфренда-американца заводи, чтобы практиковаться», — заявила она.

