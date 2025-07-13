Певец Стас Пьеха продал квартиру сестры ради открытия наркологической клиники

Певец Стас Пьеха признался, что вынужден был откровенно рассказать о своей наркозависимости, чтобы снять все возможные вопросы об открытой им клинике по борьбе с пагубным пристрастием.

«Я открыл клинику на свои деньги. У меня были два помещения, я их сдавал в аренду. Это было все, что я заработал тот момент. Еще продал квартиру сестры. И мы стали вместе заниматься этим», - приводит Kp.ru слова Пьехи.

По мнению Пьехи, успех его организации напрямую зависел от того, сможет ли он открыто заявить о своей зависимости.

«Это было важно: с чего вдруг какой-то попсовый, рафинированный чувак открыл наркологию? Почему мы должны доверить сына мужа, их жизнь и здоровье какому-то певцу? Мне пришлось рассказать свою историю. Я много лет боролся с зависимостью. Я ни разу не пожалел о том, что рассказал», - разоткровенничался Стас в беседе с телеканалом 78.

Как отметил певец, 10 лет назад он сам был пациентом наркологической клиники после которой перестал употреблять даже алкоголь. При этом, по его словам, там не было никакого принуждения, пациентов просто учили заново чувствовать и показывали привлекательность трезвой жизни.

Ранее Стас Пьеха признался, что отличался плохим поведением во время учебы в одной из школ Санкт-Петербурга. Артист постоянно хулиганил, сбегал с уроков и остался без выпускного. 44-летний участник «Фабрики звезд» вспомнил, как одна из драк закончилась не в его пользу.