«У меня бабочки в животе»: Боня сделала заявление после разрыва с бойфрендом

Известная телеведущая и модель Виктория Боня сообщила о планах совершить восхождение на восьмитысячник в Непале. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

По словам звезды, в настоящий момент она активно готовится к восхождению на гору Манаслу, являющуюся восьмым по высоте восьмитысячником мира. Артистка уточнила, что планирует отправиться в Гималаи в сентябре этого года. Она также отметила, что в 2025-м намерена взойти на Эверест.

«Когда я думаю про горы, у меня сразу бабочки в животе. Все пространство вокруг сразу становится божественным», — заявила Боня.

Телеведущая подчеркнула, что Эверест многие годы являлся для нее мечтой, о которой она боялась даже думать. Тем не менее теперь знаменитость намерена покорить новый рубеж.

Ранее Виктория Боня стала жертвой критики и насмешек после высказываний о культе внешности в обществе.

Также бизнесмен Руслан Гасанов высказался о расставании с Боней.