Бизнесмен Руслан Гасанов прокомментировал разрыв с моделью Викторией Боней. Руслан высказался об изменениях в личной жизни в соцсети.

На днях модель объявила о расставании с 30-летним бизнесменом. Модель заявила, что стала инициатором разрыва. При этом она отметила, что им с Русланом удалось избежать конфликтов.

Гасанов дал более лаконичный комментарий. По словам мужчины, «ему не написал только ленивый». Руслан отметил, что в жизни все бывает, в том числе и расставания с любимыми.

«Разошлись, так бывает. Только ленивый не написал мне по этому поводу. Как-то так», — заявил экс-избранник Виктории.

Ранее Виктория Боня раскрыла детали расставания с молодым возлюбленным. Подробности смотрите в этой статье.

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