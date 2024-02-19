«Из последних сил пытается казаться красивой!»: Викторию Боню высмеяли за культ внешности

Телеведущая и модель Виктория Боня столкнулась с критикой и насмешками после высказываний о культе внешности в обществе. Об этом сообщает Woman.ru.

Виктория Боня в своих соцсетях часто высказывается на тему внешности и делится с подписчиками своими изменениями во внешности. Недавно модель опубликовала фото, сделанное накануне Нового года на Коста-Рике, и призналась, что поправилась.

После этого звезда поделилась новым снимком, показав, как быстро она пришла в форму.

«Сравните мое тело тогда и сейчас. Прошло всего несколько недель и четыре занятия в зале с тренером и две правки по телу!» — написала Виктория Боня.

Кроме того, Виктория Боня опубликовала фото в купальнике с пляжа и решила порассуждать о русском менталитете.

«Почему для русских людей так важна внешность? Нигде в мире нет такого культа внешности, как у нас… Когда женщина толстая, ей пишут комплименты, а когда она стройная — все ищут в ней недостатки. Замечали?» — высказалась модель.

Однако пользователи Сети раскритиковали и высмеяли пост телеведущей, отметив, что она сама зациклена на внешности.

«Смешно. Вопрос, почему культ внешности важен, задает человек, сделавший множество пластических операций», «Бедная, так старается показаться молодой», «Вика из последних сил пытается казаться красивой!», — написали подписчики в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня раскрыла детали расставания с молодым возлюбленным.