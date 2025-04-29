У матери и брата Блиновской нашли миллионы на счетах после ее банкротства

У матери и брата Елены Блиновской нашли недвижимость и миллионы на счетах после банкротства блогерши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, брат Елены владеет 9 помещениями в Москве, два из них принадлежат ему наполовину. Также у него 3 парковочных места. У Нины Останиной — 3 помещения в Москве и одно в Ярославле. На счетах родственников Блиновской — 20 тысяч долларов и 3 миллиона рублей.

Как утверждает источник, суд требует вернуть деньги на счета Блиновской и признать Елену собственницей недвижимости. К судебному процессу в качестве третьих лиц привлечены фирмы блогерши — «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари Мечту», «Дог Осьминог», «Сады Адыгеи», «Алмаз» и т.д. Предприятия юридически вправе погасить долги блогерши.

Ранее представитель Блиновской рассказала, поедет ли блогер на СВО. Подробности читайте в этой новости.

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