Представитель Блиновской рассказала, поедет ли блогер на СВО

1 апреля в Сети появилась информация о том, что осужденная на пять лет лишения свободы за неуплату налогов Елена Блиновская отправится на СВО. Многие посчитали эту новость первоапрельской шуткой. И действительно — представитель «королевы марафонов» опроверг данную информацию.

Накануне СМИ писали, что блогер отправится на фронт вместо колонии. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова назвала эту новость фейком.

«Это фейк. Это недостоверная информация. Информация, не соответствующая действительности», — сообщила она Telegram-каналу «Звездач».

Напомним — приговор Елене был вынесен 3 марта. В счет отбывания заключения будет отнесен срок, который Блиновская провела под домашним арестом и в СИЗО, куда она отправилась после нарушения режима и выходов за пределы жилища. Таким образом, в колонии общего режима она должна провести примерно три года. Однако защита подала апелляцию на решение суда. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что блогер не обладает навыками, которые могут быть полезны в зоне СВО. Ее профессия не представляет для военных никакого интереса.