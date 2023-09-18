40-летняя певица Анна Седокова вернулась в Москву без мужа и спит на полу в отеле

Певица Анна Седокова вернулась в Москву без мужа и спит на полу в отеле. Об этом сообщает издание StarHit.

В личном блоге исполнительница хита «Шантарам» объявила о возвращении в РФ. Артистка поделилась снимком, на котором она вместе с сыном лежит на полу. Анна и ее наследник заселились в отель Москвы. По словам 40-летней Седоковой, в России их ждет новая жизнь.

«У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Зато есть мы. А, значит, все найдем», — высказалась знаменитость.

Анна добавила: у нее есть профессия и «отличные мозги». Вот почему она убеждена, что сможет преодолеть жизненные трудности.

Напомним, что несколько лет певица жила в США вместе с супругом. Ради привычного комфорта в другой стране ей пришлось продать квартиру в Москве, которую она брала в ипотеку. Поговаривают, в последнее время у пары существуют проблемы в отношениях.

Ранее мы писали о том, что муж Анны Седоковой публично обратился к певице после семейного скандала. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певица София Ротару чудом уцелела при возвращении в Москву.