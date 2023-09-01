43-летняя телеведущая Виктория Боня представила публике нового возлюбленного. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Боня опубликовала фото с избранником, сделанное во время поцелуя. При этом телеведущая решила сохранить интригу и не стала раскрывать его личность: лицо возлюбленного она закрыла смайликом.

По словам Виктории, избранник покорил ее заботой и интеллектом. Также она сообщила, что мужчина посвящает ей песни. Однако, как выяснилось впоследствии, ухажер Бони не имеет отношения к шоу-бизнесу и творческой сфере.

«Он посвящает мне песни, но не певец. Эти строки он посвятил мне в момент той самой недельной разлуки», — высказалась знаменитость.

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