У Людмилы Максаковой начались проблемы со зрением после падения на сцене. Она обратилась к врачам с жалобами на размытую картинку на правом и левом глазу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В декабре 2024 года актриса упала со сцены, после чего провела несколько дней в дневном стационаре офтальмологии. Тогда она перенесла операцию: ей восстановили положение искусственного хрусталика. Вдобавок, как утверждает источник, артистку преследуют хронические проблемы со слухом и сердцем.

В разговоре с Mash директор театра Вахтангова заявил, что с актрисой все в порядке. С его слов, на днях они вместе были на гастролях, а сейчас артистка уже в Москве.

Отметим, что представители знаменитости не комментировали новости о проблемах со зрением.

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