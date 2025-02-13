Курбану Омарову пришлось сделать операцию после трех лет использования капель для носа

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, что три года был зависим от капель для носа. В итоге мужчине пришлось сделать операцию.

Подробностями он поделился в соцсетях.

Жена Омарова Валерия столкнулась с ринитом во время беременности. Однако с рождением ребенка болезнь прошла. Курбан признался: думал, что супруга будет «вечно» использовать капли для носа. В его жизни такая проблема была.

«Я один раз подсел на него и три года сидел, пока мне не сделали операцию. С них слезать нереально», - поделился Омаров.

1 февраля у Курбана и его жены родился сын. На выписке отсутствовала его дочь от Бородиной Теона. Омаров рассказывал, что заранее согласовывал ее приезд, однако в важный день девочку не отпустили из школы.