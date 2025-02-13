НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 февраля 2025, 20:21
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Курбану Омарову пришлось сделать операцию после трех лет использования капель для носа

Курбан Омаров рассказал, что до операции три года был зависим от капель для носа.
Курбану Омарову пришлось сделать операцию после трех лет использования капель для носа

© Starface.ru

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, что три года был зависим от капель для носа. В итоге мужчине пришлось сделать операцию.

Подробностями он поделился в соцсетях.

Жена Омарова Валерия столкнулась с ринитом во время беременности. Однако с рождением ребенка болезнь прошла. Курбан признался: думал, что супруга будет «вечно» использовать капли для носа. В его жизни такая проблема была.

«Я один раз подсел на него и три года сидел, пока мне не сделали операцию. С них слезать нереально», - поделился Омаров.

1 февраля у Курбана и его жены родился сын. На выписке отсутствовала его дочь от Бородиной Теона. Омаров рассказывал, что заранее согласовывал ее приезд, однако в важный день девочку не отпустили из школы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Курбан Омаров
операция
капли в нос