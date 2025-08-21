Певец Юрий Антонов не общается с сыном, который отказался от его фамилии

Юрий Антонов не общается с сыном, который отказался от его фамилии. Об этом сообщает Kp.ru.

В августе 2025 года поэт Владимир Ильичев рассказал о тайных детях Юрия Антонова. Он обмолвился, что дочь певца живет во Франции. Теперь Владимир поделился подробностями о сыне Антонова. По его словам, артист не общается с наследником, который не носит его фамилию.

«Сын не носит фамилию Антонова, его мама некрасиво рассталась с Юрием Михайловичем», — сообщил Ильичев.

В 2025 году Антонов отметил 80-летие, но, как выяснилось, на юбилее не было его наследников. Владимир утверждает, что певец из родственников общается только с сестрой.

«Нет, детей там не было. Из семьи Антонов общается только со своей родной сестрой Жанной. Она живет в Минске. А вот ее сын, племянник Антонова, тоже, кстати, Юра, живет в Москве и часто видится с дядей», — рассказал поэт.

Сам Антонов не комментирует свои отношения с детьми.

