Какую сумму потратил вернувшийся в РФ Леонтьев на проживание в Казани

Певец Валерий Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание в Казани. Об этом сообщает «Абзац».

Валерий Леонтьев проживает в США, где отказался от публичности. Недавно артист прервал творческую паузу ради выступления на «Новой волне». Он приехал в Казань, где больше недели готовился к концерту. Все это время певец проживал в элитной гостинице в самом дорогом номере.

По информации источника, Леонтьев заплатил за проживание и обслуживание 1,1 миллиона рублей. В перечень услуг входил завтрак, дополнительное питание он оплачивал отдельно.

Несмотря на возвращение на сцену, Валерий отказался от общения с прессой.

