У Лерчек появился новый долг в несколько миллионов рублей перед ФНС

У компании «Би Фит» популярной блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) появился новый долг в 3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Всего, по данным источника, общая сумма новой задолженности бизнеса инфлюэнсерши составила 3,3 миллиона рублей.

Hапомним, в марте 2023 года Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 млн рублей. Однако блогерам удалось закрылть задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте текущего года.

Однако в октябре бывшие супруги стали фигурантами нового дела. Их обвиняют в выводе около 250 млн рублей по подложным документам. В том же месяце их отправили под домашний арест.

17 декабря суд продлил домашний арест Лерчек и ее экс-мужу Артему Чекалину до 25 января.

Также мы писали, что суд частично удовлетворил иск покупательницы премиального курса к Лерчек.