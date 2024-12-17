Бывшие супруги Лерчек и Артем Чекалин встретят Новый год под арестом

Блогеров Лерчек и Артема Чекалина не выпустят из-под ареста до конца года. Все новогодние праздники они проведут дома. Об этом сообщает StarHit.

Решение о продлении домашнего ареста было принято 17 декабря. Бывшие супруги не смогут покинуть свое жилье еще минимум до 25 января.

Напомним, что экс-возлюбленных обвиняют по статье 193.1 УК РФ о переводе валюты с использованием подложных документов. До этого Чекалиных судили за неуплату налогов.

К слову, после первого уголовного дела звезды решили развестись. Первое время они скрывали, что в их браке появились проблемы, однако со временем все-таки признались, что за время ареста отдалились друг от друга.

После развода Лерчек отправилась на шоу «Звезды в джунглях», где у нее завязалась интрижка с женатым рэпером Natan. Чекалин тоже не был обделен женским вниманием. По словам его друга Николая Сердюкова, у Артема уже есть избранница, и у них все серьезно.

Ранее у Лерчек обнаружили неоплаченные штрафы.