«Это победа»: суд частично удовлетворил иск покупательницы премиального курса к Лерчек

Суд в Москве вынес решение по иску Ани Багдасарян к блогеру Лерчек. Она купила премиальную программу за 2 млн рублей, но, как утверждала истец, селебрити вместо полезной информации проводила праздные беседы с чаепитием.

О решении Савеловского суда Москвы сообщает РЕН ТВ.

Исковые требования Багдасарян удовлетворены частично. В ее пользу с Лерчек взыскали неустойку в размере 100 тыс. рублей, еще в 10 тыс. рублей оценили компенсацию морального вреда. Также Лерчек придется выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.

Адвокат Багдасарян прокомментировала решение.

«Это победа. Наши требования удовлетворены, несмотря на то, что неустойка снижена», - сообщила защитница.

Будет ли сторона Багдасарян обжаловать решение, пока неизвестно. По поводу апелляции они не общались. На обжалование у Ани есть один месяц.

Ранее потерпевшая рассказывала, что Лерчек признала, что продукт был некачественным, и заявила о готовности вернуть деньги покупателям курса.