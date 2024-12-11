«Это победа»: суд частично удовлетворил иск покупательницы премиального курса к Лерчек
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Суд в Москве вынес решение по иску Ани Багдасарян к блогеру Лерчек. Она купила премиальную программу за 2 млн рублей, но, как утверждала истец, селебрити вместо полезной информации проводила праздные беседы с чаепитием.
О решении Савеловского суда Москвы сообщает РЕН ТВ.
Исковые требования Багдасарян удовлетворены частично. В ее пользу с Лерчек взыскали неустойку в размере 100 тыс. рублей, еще в 10 тыс. рублей оценили компенсацию морального вреда. Также Лерчек придется выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.
Адвокат Багдасарян прокомментировала решение.
«Это победа. Наши требования удовлетворены, несмотря на то, что неустойка снижена», - сообщила защитница.
Будет ли сторона Багдасарян обжаловать решение, пока неизвестно. По поводу апелляции они не общались. На обжалование у Ани есть один месяц.
Ранее потерпевшая рассказывала, что Лерчек признала, что продукт был некачественным, и заявила о готовности вернуть деньги покупателям курса.